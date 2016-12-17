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كوبلر: مشاركة عناصر من النظام الليبى السابق بالمجلس الرئاسى أمر مطروح

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كوبلر: مشاركة عناصر من النظام الليبى السابق بالمجلس الرئاسى أمر مطروح كوبلر: مشاركة عناصر من النظام الليبى السابق بالمجلس الرئاسى أمر مطروح

>كتب مصطفى عنبر

أكد المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر، أن الاتفاق السياسى الليبى الموقع بالصخيرات سيظل هو المرجعية الوحيدة، لافتا الانتباه إلى أن كل الأطراف الليبية تدرك أهمية هذا الطرح.

 

وأوضح كوبلر فى تصريحات صحفية نشرت اليوم ونقلتها وكالة الأنباء (واس)، أن الأطراف الليبية أبدت استعدادها لقبول التعديلات حفاظا على ما جرى إنجازه، نافيا أن تكون هناك ترتيبات أو إجراءات لتغيير فايز السراج.

 

وقال كوبلر، إن مسألة تشكيل وهيكلة المجلس الرئاسى هو أمر وارد ومطروح للمناقشة، مشيرا إلى أن هناك صيغ مختلفة فى هذا الأمر، وخصوصا صيغة رئيس للمجلس ونائبين، ربما تكون الأقرب حيث يتبناها بعض الأطراف، وإن كان الأمر لم يتحدد بعد، ومتروك لليبيين أن يقرروا بأنفسهم.

 

وأشار المبعوث الأممى، أنه لا توجد تحفظات على عناصر النظام السابق نظام القذافى، ومن الممكن أن يكون هناك عناصر من النظام السابق ضمن التركيبة الجديدة لمجلس الدولة والمجلس الرئاسى، طالما لم يكن هناك عوائق قانونية.


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