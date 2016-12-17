أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تخلى سبيل 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بقضية مقتل الطيار العائد من سوريا

Google+ Print
تونس تخلى سبيل 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بقضية مقتل الطيار العائد من سوريا تونس تخلى سبيل 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بقضية مقتل الطيار العائد من سوريا

>تونس (أ ش أ)

 أطلقت السلطات التونسية سراح 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية كانت أوقفتهم أمس للتحقيق معهم فى قضية مقتل الطيار التونسى العائد من سوريا والذى قتل مساء الخميس أمام منزله.

وقالت تقارير إعلامية تونسية اليوم إن قاضى التحقيق فى قضية مقتل المهندس طيار محمد الزوارى قرر إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة بعد الاستماع إليهم وعدم ثبوت أى تهمة ضدهم.

وأضافت أن عدد المتحفظ عليهم لشبهة العلاقة والصلة بعملية الاغتيال يصل إلى 7 أشخاص يحملون الجنسية التونسية بينهم صاحب وكالة تأجير السيارات التى تم استعمالها فى العملية ورجل كان وسيطا فى استئجار منزل لعنصرين من الموقوفين وصحفى كان قد رافق صحفية تونسية أخرى قامت بإجراء حوار صحفى مع الزوارى قبل اغتياله يومين.

وكانت وسائل إعلام تونسية نقلت - عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية - قولها إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلى وراء مقتل المهندس طيار التونسي، بدعوى أنه كان ضمن الذين ساعدوا حركة حماس فى تطوير قدراتها القتالية من خلال اختراع وتطوير طائرات بدون طيار، فيما قال الإعلام التونسى أن حركة حماس نعت القتيل.

وذكرت تقارير تونسية أن الزوارى كان يعمل بسوريا قبل الثورة التونسية وعاد بعدها للانضمام لحركة النهضة ثم توجه إلى سوريا وتنقل فى الفترة الماضية بين سوريا والأراضى الفلسطينية قبل أن يعود مطلع الأسبوع الماضى إلى موطنه بمدينة صفاقس حيث تم اغتياله.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365