تونس تخلى سبيل 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية بقضية مقتل الطيار العائد من سوريا

تونس (أ ش أ)

أطلقت السلطات التونسية سراح 3 أشخاص يحملون الجنسية الروسية كانت أوقفتهم أمس للتحقيق معهم فى قضية مقتل الطيار التونسى العائد من سوريا والذى قتل مساء الخميس أمام منزله.

وقالت تقارير إعلامية تونسية اليوم إن قاضى التحقيق فى قضية مقتل المهندس طيار محمد الزوارى قرر إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة بعد الاستماع إليهم وعدم ثبوت أى تهمة ضدهم.

وأضافت أن عدد المتحفظ عليهم لشبهة العلاقة والصلة بعملية الاغتيال يصل إلى 7 أشخاص يحملون الجنسية التونسية بينهم صاحب وكالة تأجير السيارات التى تم استعمالها فى العملية ورجل كان وسيطا فى استئجار منزل لعنصرين من الموقوفين وصحفى كان قد رافق صحفية تونسية أخرى قامت بإجراء حوار صحفى مع الزوارى قبل اغتياله يومين.

وكانت وسائل إعلام تونسية نقلت - عن تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية - قولها إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلى وراء مقتل المهندس طيار التونسي، بدعوى أنه كان ضمن الذين ساعدوا حركة حماس فى تطوير قدراتها القتالية من خلال اختراع وتطوير طائرات بدون طيار، فيما قال الإعلام التونسى أن حركة حماس نعت القتيل.

وذكرت تقارير تونسية أن الزوارى كان يعمل بسوريا قبل الثورة التونسية وعاد بعدها للانضمام لحركة النهضة ثم توجه إلى سوريا وتنقل فى الفترة الماضية بين سوريا والأراضى الفلسطينية قبل أن يعود مطلع الأسبوع الماضى إلى موطنه بمدينة صفاقس حيث تم اغتياله.