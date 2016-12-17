جون كيرى يتوجه إلى الرياض غدا لإجراء محادثات حول التسوية السياسية باليمن

كتب مصطفى عنبر

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر حسابها على "تويتر"، إن جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكى، يتوجه غداً، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، فى زيارة تستغرق يومين، لإجراء محادثات مع السلطات السعودية وزعماء إقليميين ودوليين آخرين، للعمل على حل النزاع فى اليمن.

وقال مارك تونر، مساعد المتحدث الرسمى باسم الخارجية الأمريكية، إن كيرى سيبحث خلال الزيارة "التطورات الإقليمية، بما فى ذلك الوضع فى اليمن، وجهود نظرائه لتسوية الأزمة هناك بطرق سياسية".

ويشهد اليمن، منذ أواخر 2014، مواجهة عسكرية بين الحكومة الشرعية المتمثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى، وتحالف المتمردين الحوثيين والرئيس السابق على عبد الله صالح، وسط إخفاق الجهود الدبلوماسية التى يبذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الدولى الخاص فى الشأن اليمنى، للتوفيق بين مواقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من جهة، والمتمرين الحوثيين والرئيس السابق على صالح من جهة أخرى.