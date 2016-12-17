تونس ترأس المجلس الوزارى العربى الاوروبى الثلاثاء المقبل بالقاهرة

تونس/أ ش أ/

تترأس تونس الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الذى يعقد بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى إطار رئاسة تونس الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، ويبحث الاجتماع عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك .

وذكرت الرئاسة التونسية - فى بيان لها اليوم السبت - أن الرئيس الباجى قائد السبسى التقى وزير خارجيته خميس الجهيناوى لبحث عدد من الملفات من بينها الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى المرتقب ، بالإضافة إلى الاجتماع الاستثنائى لوزراء الخارجية العرب يوم الأثنين المقبل أيضا والذى سيناقش الأوضاع فى سوريا ويعقد الاجتماعان بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وأوضحت أن السبسى بحث أيضا مع الجهيناوى متابعة نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس التونسى للجزائر يوم الخميس الماضى والتقى خلالها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.