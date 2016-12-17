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تموين الإسكندرية تضبط 2 طن سكر مخزنين داخل ورشة تصليح سيارات

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تموين الإسكندرية تضبط 2 طن سكر مخزنين داخل ورشة تصليح سيارات تموين الإسكندرية تضبط 2 طن سكر مخزنين داخل ورشة تصليح سيارات

> الإسكندرية - هناء أبو العز

تمكنت مباحث ، بمديرية أمن الإسكندرية،  برئاسة العميدين ياسر حمد مدير المباحث، ومحمد زين، من ضبط كمية كبيرة من السكر التموينى، قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء.

 وتم ضبط كمية  قدرها 1.920 طن سكر تموينى،  بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى، بدون مستندات أو ثمة فواتير بداخل ورشة لتصليح السيارات بدون ترخيص، كائنة بعزبة العماروة،  حيث يقوم صاحبها بتجميعها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من وراء ذلك، تم التحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


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مصر 365

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