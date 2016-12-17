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انطلاق المؤتمر الاول للشباب بجامعة دمنهور

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انطلاق المؤتمر الاول للشباب بجامعة دمنهور انطلاق المؤتمر الاول للشباب بجامعة دمنهور

>البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

نظمت جامعة دمنهور اليوم السبت المؤتمر الوطني الأول للشباب تحت عنوان " أولاًً" وذلك بكلية التربية بمجمع الكليات النظرية بمنطقة الأبعادية.

شارك فى المؤتمر الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية العليا السابق و الشيخ محمد رمضان المتحدث الرسمي لشيخ الأزهر و الأنبا فليمون ممثلاً عن الكنيسة القبطية والمستشار عصام الجهيني الأمين العام للمجلس القومي للقبائل العربية بالاضافة الى عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة البحيرة.

وناقش المؤتمر اهم المخاطر التى تمر بها البلاد وكيفية مواجهة الارهاب كما ناقش دور الازهر والكنيسة فى نشر الوعى لدى الشباب .

وأكد المشاركون على ضرورة توحيد صفوف كافة فئات المجتمع للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة ومواجهة الارهاب المتشح بالدين والدين منه براء.

 


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