مسرحية "بابا" تحصد المركز الأول بتياترو جامعة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

اختتمت جامعة سوهاج المهرجان الثاني لتايترو الجامعة والذى اقيم للمرة الاولى بمسرح قاعة المؤتمرات بالحرم الجامعي القديم، صرح بذلك الدكتور صفا محمود السيد القائم بإعمال رئيس الجامعة وأضاف انه تم عرض 13 مسرحية طلابية حيث شاركت كل كلية بعرض مسرحي واحد.

وقال إسماعيل الظهري مدير عام رعاية الشباب المركزية أن الفريق المسرحي لطلاب كلية الطب البشرى قد فاز بالمركز الأول عن مسرحيته "بابا" كما حصدت كلية التربية عن مسرحيتها "الغواية" المركز الثانى ، أما المركز الثالث فكان من نصيب الفريق المسرحى لكلية الصيدلة عن مسرحيته "هوامش".

وأضاف احمد عاطف مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن لجنة التحكيم بالمسابقة ضمت كلا من احمد الليثى مؤلف وباحث تراث ووكيل وزارة الثقافة سابقا، وبشارة عياد بشارة ممثل تليفزيونى ومسرحى وموجه عام التربية المسرحية بالتربية والتعليم، ومحمود ابو زيادة مخرج بهيئة قصور الثقافة ومخرج منتخب لجامعة سوهاج ومن الجدير بالذكر ان الفائزين بالمراكز الاولى قد حصلوا على درع المهرجان وشهادات تقدير وجوائز مالية .