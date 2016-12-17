إعتماد مركز عثمان لنظم المعلومات وحدة ذات طابع خاص بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

وافقت لجنة قطاع كليات الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات على اعتماد مركز محمود عثمان لنظم المعلومات الجغرافية والاستشارات والتدريب وحدة ذات طابع خاص بجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومدير المركز ان هذا المركز مهدي من المهندس محمود عثمان عضو مجلس النواب وابن الاسماعيلية ويعد إضافة جيدة بمنطقة القناة لأنه الوحيد بالمنطقة المتخصص فى مجال البحوث ونظم المعلومات الجغرافية والاستشارات والتدريب ويستفاد منه المئات من طلاب الآداب وأفراد المجتمع.

وأضاف الدكتور السعدنى ان لجنة قطاع كليات الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات وافق أيضاً على اعتماد مركز استشارات بحوث التنمية البشرية وحدة ذات طابع خاص بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.



>وأشاد الدكتور السعدنى بالدعم والرعاية الكبيرة من إدارة الجامعة وان هذا يعد إضافة جديدة لإنجازات تشهدها جامعة قناة السويس فى عهد الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق رحمي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.