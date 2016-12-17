وزير التربية والتعليم يدشن برنامج « لا للعنف» للإذاعة المدرسية

دشن وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني اليوم السبت، برنامجًا إذاعيا تحت عنوان ”باسم أديان السماء لا للعنف لا للدماء”، بطابور الصباح بحضور وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان وممثل الكنيسة الأنبا أرميا وعدد من قيادات الوزارة وذلك بمدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السيدة زينب بالقاهرة.

وشهدت الإذاعة المدرسية بمدرسة زين العابدين الثانوية المشتركة بالسيدة زينب قراءة آيات من القرآن الكريم والإنجيل إضافة إلى قراءة حديث شريف “استوصوا بالقبط خيرا فإنهم صهرى ونسبى” حيث أكد الحضور أن المصريين (مسلم ومسيحى) إيد واحدة يعيشون في وطن واحد له قرآن وإنجيل لإله واحد.

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة فاطمة خضر، إن مصر هي نسيج واحد والله محبة والله هو الذي نزل جميع الأديان.