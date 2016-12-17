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الطيران العراقي يقصف مخازن أسلحة ومواقع «داعش» في الموصل وتلعفر بنينوي

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الطيران العراقي يقصف مخازن أسلحة ومواقع «داعش» في الموصل وتلعفر بنينوي الطيران العراقي يقصف مخازن أسلحة ومواقع «داعش» في الموصل وتلعفر بنينوي

الطيران العراقي

دمر الطيران العراقي، استنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عدة أهداف في مختلف قواطع العمليات ضد تنظيم (داعش) الإرهابي، حيث قامت طائرات من طراز (L159) تشيكية الصنع بتدمير مركز اتصالات مع “مضافة” كبيرة للإرهابيين في قرية الطوب، ومخزن أسلحة وعتاد عسكري في قرية الدرناج بالساحل الأيمن للموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت “إن الطيران دمر أيضا مخزن أسلحة وعتاد للتنظيم في قرية “البو سيف” وحاويات تحتوي على أسلحة في معسكر الغزلاني جنوب غربي الموصل”.

وأشار إلى أن طائرات عراقية من طراز (F16) دمرت ثلاثة مخازن أسلحة بمنطقة صناعة الكرامة ومقر عمليات لداعش داخل مدينة الموصل، ومقر “بيت مال” للتنظيم داخل مدينة الموصل إضافة إلى مقر عمليات مهم لداعش، مضيفا أن الطائرات عالجت أهداف تعبوية مهمة للتنظيم في تلعفر ومقرات لتجمع مسلحي داعش، كما قصفت ورش تفخيخ ومخازن أسلحة وعتاد بمنطقة السراي بقضاء تلعفر غربي محافظة نينوي.

أ ش أ

 

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