إليسا ضيفة أولى حلقات برنامج “كل يوم جمعة” على ON E

كتبت – إ نجي لطفي

بدءً من الجمعة القادمة ٢٣ ديسمبر وفي تمام التاسعة والنصف مساءً ، على شاشة ON.E ، ينطلق برنامج المنوعات ” كل يوم جمعة” من تقديم الإعلامي عمرو أديب.

يستهل البرنامج الحلقة الأولى يوم الجمعة القادمة 23 ديسمبر فى التاسعة والنصف بسهرة غنائية مع النجمة الفنانة المطربة إليسا على شاشة ON.E ، البرنامج يبث أسبوعيا كل يوم جمعة في تمام التاسعة والنصف.

> ويتضمن البرنامج لقاءات متنوعة مع عمالقة الفن والطرب المصري والعربي والعالمي ونجوم ملاعب كرة القدم وفي مقدمتهم أفضل لاعب في العالم ونجم نادي ريال مدريد ومنتخب البرتغال كرستيانو رونالدو ، سيقدم البرنامج مفاجأت لاتنتهي عبر لقاءات وحوارات شيقة وممتعة ومتنوعة ستبدأ من الجمعة القادمة 23 ديسمبر.