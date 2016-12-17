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محلل تركي: “العمال الكردستاني” وراء هجوم “قيصري”.. والتدابير الأمنية غير كافية

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محلل تركي: “العمال الكردستاني” وراء هجوم “قيصري”.. والتدابير الأمنية غير كافية محلل تركي: “العمال الكردستاني” وراء هجوم “قيصري”.. والتدابير الأمنية غير كافية

قال الكاتب والمحلل السياسي التركي، مصطفي أوزكان، إن المؤشرات الأولية للهجوم الذي استهدف حافلة للجنود في مدينة “قيصري” تشير بتورط حزب العمال الكردستاني في الهجوم، وهو بخلاف ما أعلنه الرئيس التركي “أردوغان” بأن الهجوم له علاقة بما يحدث في العراق وسوريا.

وأضاف أوزكان خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن الحادث يشير بأصابع الاتهام لحزب “العمال” الذي أعلن مسئوليته عن تفجيري أسطنبول الأسبوع الماضي، موضحا أن عناصر الأمن التركي الذين تم استهدافهم كانوا يحاربون عناصر حزب “العمال”، لذا فإن الهجوم يُعد عملية انتقامية ضد الجنود الأتراك.

وأوضح أوزكان أن حزب “العمال” مُضلع في تركيا أكثر من تنظيم “داعش”، خاصة أن عناصر حزب “العمال” تحصل على معلومات دقيقة عن الأهداف بخلاف “داعش”، مؤكدا أن تلك العناصر تريد نشر الإرهاب في كافة المدن التركية.

وأكد أوزكان أن ظاهرة الارهاب منتشرة في أنحاء تركيا، مطالبا السلطات باتخاذ إجراءات أكثر جدية في التعامل مع تلك المنظمات الإرهابية، لافتا أن التدابير الجديدة التي تم اتخاذها ليست كافية لمنع تكرار مثل هذه العمليات.

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