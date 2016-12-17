ضبط طن لحوم “بتلو” بقرية البضائع بمطار القاهرة قبل تهريبها إلي الكويت

تمكنت جمارك الصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ، من احباط محاولة لتهريب كمية من اللحوم البتلو الممنوع ذبحها وتصديرها ، طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 930 لسنة 2013 .

صرحت مصادر جمركية وردت معلومات مباحث قرية البضائع ، بإعتزام احدي الشركات تصدير صنف لحوم بتلو الممنوع ذبحة علي الطائرة المصرية المتجهة الى الكويت ، وقرر عز العطيفى مدير جمرك الساحة المبردة، تشكيل لجنة للمعاينة ضمت كل من سامى عبدالمنعم رئيس قسم الحركة، وسعيد مصطفى رئيس قسم الحركة، وسيد يوسف مدير الحركة، وبمعاينة صادرات الشركة المبلغ عنها والتي كانت 21 طرداً بإجمالي 1100 كيلو لحوم طازج، وتلاحظ للجنة وجود شهادة صحية بيطرية ، وشهادة ذبح طبقا للشريعة الإسلامية صادرة من الإدارة العامة للمجزر الآلى بالبساتين بأن نوع اللحوم بقري أمامى وخلفى.

تم انتداب لجنة من الحجر البيطري بقرية البضائع، والتى أكدت أنه هناك 13 طرداً لحوم لعجول صغيرة محظور ذبحها “لحوم بتلو” طبقا لقرار وزير الزراعة رقم 930 لسنة 2013 ، وبالتالى لا يتم تصديرها ، وأمرت بالتحفظ عليها ، وتم اخطار النيابة التي أمرت بتسليم مشمول البيان للجنة الحجر البيطري لبيعه .

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوي، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب، وطلب صاحب الشركة التصالح وقام بسداد التعويض .