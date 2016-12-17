ضبط شحنة بترول مدعوم في طرود “ورنيش أحذية” قبل تصديرها لسوريا بمطار القاهرة

تمكنت جمارك الصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ، من ضبط محاولتي لتهريب كمية من “النافثا” المدعمة والمحظور تصديرها إلا بموافقة الهيئة العامة للبترول ، طبقا للمادة 41 من لآئحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء اجراءات مشمول عبارة عن 60 برميل ، ورنيش أحذية سائل في طريقها إلى سوريا، إشتبه عزت ناجى مأمور الحركة في المشمول، وتم العرض على كامل علي متولي مدير الجمرك ، فقرر تشكيل لجنة للمعاينة ضمت كل من هاني زيدان محمد، وحسن عبدالفتاح رئيسى قسم التعريفة، تحت إشراف عادل عبد الًرحمن مدير الحركة ، وتلاحظ وجود رائحة نفاذة لمواد بترولية .

وبسحب عينات قانونية وإرسالها الى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، أكدت أنه يوجد نسبة 50% من المشمول عبارة عن نافثا بنزين في حالته الأولية ، وهي من الأصناف المدعومة والمحظورة تصديرها إلا بموافقة الهيئة العامة للبترول .

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية، تحرير محضري تهرب جمركي، وإخطار الجهات المختصة، وطلب صاحب الشأن التصالح وتم سداد التعويضات مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية .