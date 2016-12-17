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ضبط شحنة بترول مدعوم في طرود “ورنيش أحذية” قبل تصديرها لسوريا بمطار القاهرة

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ضبط شحنة بترول مدعوم في طرود “ورنيش أحذية” قبل تصديرها لسوريا بمطار القاهرة ضبط شحنة بترول مدعوم في طرود “ورنيش أحذية” قبل تصديرها لسوريا بمطار القاهرة

تمكنت جمارك الصادرات الجوية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ، من ضبط محاولتي لتهريب كمية من “النافثا” المدعمة والمحظور تصديرها إلا بموافقة الهيئة العامة للبترول ، طبقا للمادة 41 من لآئحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الإستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005.

صرحت مصادر جمركية بالمطار انه أثناء إنهاء اجراءات مشمول عبارة عن 60 برميل ، ورنيش أحذية سائل في طريقها إلى سوريا، إشتبه عزت ناجى مأمور الحركة في المشمول، وتم العرض على كامل علي متولي مدير الجمرك ، فقرر تشكيل لجنة للمعاينة ضمت كل من هاني زيدان محمد، وحسن عبدالفتاح رئيسى قسم التعريفة، تحت إشراف عادل عبد الًرحمن مدير الحركة ، وتلاحظ وجود رائحة نفاذة لمواد بترولية .

وبسحب عينات قانونية وإرسالها الى معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات ، أكدت أنه يوجد نسبة 50% من المشمول عبارة عن نافثا بنزين في حالته الأولية ، وهي من الأصناف المدعومة والمحظورة تصديرها إلا بموافقة الهيئة العامة للبترول .

قرر هلال توفيق مسعد مدير عام جمارك الصادرات الجوية، تحرير محضري تهرب جمركي، وإخطار الجهات المختصة، وطلب صاحب الشأن التصالح وتم سداد التعويضات مقابل عدم تحريك الدعوي الجنائية .

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