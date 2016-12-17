القبض على مسجلين خطر وراء سرقة سيارات المواطنين بالإكراه بمدينة 15 مايو

كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف غموض ملابسات واقعة سرقة سيارة من سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح بــ 15 مايو، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 مسجلين خطر، تم ضبطهما، كما تم ضبط السيارة وما كانت تحتويه من بضائع، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط كمين القومية للاسمنت بدائرة قسم شرطة 15 مايو بلاغا من " أحمد بدر " 19 سنة سائق، يفيد أنه أثناء سيرة بالسيارة ربع نقل ملك " هشام محمد " 50 سنة صاحب شركة فيلكس اكسبريس، حيث كانت محملة بصناديق مغلقة بداخلها " طرود بريد سريع " بطريق الاوتوستراد أول كوبري الكريمات، حيث فوجئ بسيارة ميكروباص بيضاء اللون بدون لوحات معدنية يستقلها 4 أشخاص " أدلى بأوصافهم التقريبية " قامت باعتراض طريقة، وترجل منها شخصان قاما بإجباره على النزول من السيارة بالإكراه عنه تحت تهديد السلاح " سلاح ابيض " واستوليا على السيارة بالحمولة وفروا هاربين.

على الفور قام ضابط الكمين بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة حلوان واللذين قاموا بتتبع خط سير هروب الجناة، ومن خلال التقنيات الحديثة وما أدلى به المجني عليه من أوصاف للجناة والسيارة، تمكنا من تحديد مكان السيارة المستولي عليها، وضبط مستقليها، حيث تبين انهما كلا من " محمد.ح " 33 سنة عاطل " مسجل خطر "، و " محمد.ر " 30 سنة عاطل " مسجل خطر "، وذلك أثناء استقلالهما السيارة المستولى عليها وبداخلها حمولتها كاملة بمنطقة كورنيش النيل طره اتجاه المعادى.

وبمواجهتهما أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين جارى تحديدهما وضبطهما، باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهم المتهمان المضبوطان وشركائهما الهاربان بسرقته بالإكراه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، كما أمرت النيابة سرعة ضبط باقى المتهمين لاستكمال مسار التحقيقات فى القضية.