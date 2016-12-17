شرطة التموين تداهم مصنعى كيماويات وحلويات يستخدمان مواد مجهولة المصدر

كتب إبراهيم أحمد

وجهت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية موسعة، استهدفت تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كل السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

واستهدفت الحملات التى تمت بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بإستمرار خطة الوزارة لضبط الأسواق ومواجهة أي حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق إستقرار السوق بشكل عام ومكافحة كافة صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة انسياب السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن نجاح ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة فى القبض على " نبيل خ ك " 46 سنة، مدير مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية فى 15 مايو، لإدارته مصنع بدون ترخيص مستخدماً مواد كيماوية مجهولة المصدر، وعثر داخل المصنع علي ( 125 طن أكسيد زنك ، 100 طن فوسفات زنك، و 52 طن فسفوريك أسيد ، و 38.100 طن مادة تبريد ريدياتير، و30 طن صوديوم فوسفات ، و 6 طن صودا كاوية ، و 5.500 طن مستلزمات إنتاج مواد كيماوية ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات وضبط 2 خلاط كبير، و2 سير.

و بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسمدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من القبض على " عيد ج ع " 45 سنة، صاحب مصنع حلويات، يدير المصنع بدون ترخيص مستخدماً مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الآدمي في تصنيع الحلويات، وعثر داخل المصنع علي كمية من المواد الغذائية وزنت 1.850 طن سكر ، 2.250 طن سميد ، 1.500 طن جلوكوز ، 400 كيلو قمر الدين ، 275 كيلو بديل زبده كاكاو بيكينج بودر ، 175 كيلو جوز هند ، 165 كيلو مسلي ) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتحــــرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.