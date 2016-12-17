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جنايات القاهرة تبدأ محاكمة آيه حجازى و7 آخرين بتهمة الإتجار بالبشر

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جنايات القاهرة تبدأ محاكمة آيه حجازى و7 آخرين بتهمة الإتجار بالبشر جنايات القاهرة تبدأ محاكمة آيه حجازى و7 آخرين بتهمة الإتجار بالبشر

>كتب كريم صبحى

بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم السبت، محاكمة آية حجازي و7 آخرين، بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات .

 

وذكرت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "محمد حسنين مصطفى، وآية محمد نبيل، وشريف طلعت محمد، وأميرة فرج محمد، وإبراهيم عبد ربه أبو المجد، وكريم مجدي محمود، ومحمد السيد محمد وزينب رمضان عبد المعطي «هاربة»، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقو عليه «جمعية بلادي»، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

 

وتوصلت التحقيقات إلى قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين.


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