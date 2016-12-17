جالا الحديدي تحتفل بعيد الميلاد في دار الأوبرا ..الاثنين القادم

في إطار الحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بعيد الميلاد تقدم المتزو سوبرانو جالا الحديدي حفل في الثامنة مساء الاثنين 19 ديسمبر الجاري علي المسرح الصغير تحت عنوان ” عيد الميلاد ” بمصاحبة عازف البيانو ديفيد هيلز حيث يتضمن الحفل باقة متنوعة من أشهر الإعمال العالمية .

من المعروف أن المتزو سوبرانو جالا الحديدي درست الغناء الأوبرالي على يد العديد من عمالقة الغناء الاوبرالي منهم ” التينور الدكتور صبحي بدير منذ عام 1998م و” المتزوسوبرانو سيلفيا بكونسرفتوار بنديتومارشيللو في فينيسيا بإيطاليا “و تخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. حصلت على ليسانس الفلسفة عام 2005م ثم أتمت دراسة الماجستير في الأدب الإنجليزى والأدب المقارن في يونيو 2007م وكانت رسالتها تحمل عنوان “كارمن : جدل المرأة القدرية”. وفى مايو 2009م قامت بالغناء لأول مرة كفنان صولو بمركز كيندى حيث كانت مشاركة عن كونسرفتوار بروجيكت بواشنطن.