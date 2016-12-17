تقديم موعد الأوكازيون “الشتوى” للملابس إلى منتصف يناير بسبب تراجع المبيعات

كشف يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، عن تقديم موعد الاوكازيون الشتوى هذا العام عن الموعد المقرر له كل عام فى الأسبوع الأول من فبراير، لافتا إلى أنه الموعد الجديد سيكون فى منتصف يناير بسبب تراجع مبيعات الملابس الشتوى.

وقال زنانيرى، إن الطلب على الملابس الجاهزة هذا العام اقل ، مشيراً إلى أن المصانع اشترت الاقمشة بأسعار مرتفعة جدا، ولم تتمكن من رفع الأسعار لتتوازى مع أسعار الخامات، مبيناً أنه تم زيادة اسعار الملابس 50 % رغم أن اسعار الخامات والأقمشة ارتفعت بنسبة 100 %.

وأضاف نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن الملابس المستوردة الموجودة فى الأسواق حاليا وصلت مصر قبل التعويم وأى شحنة تدخل مصر فى الوقت الحالى تزيد اسعارها بنسبة عن 120 % مقارنة بالعام الماضى.