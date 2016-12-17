ننشر تفاصيل برنامج سناء منصور على راديو «90 90»

كتبت- إ نجي لطفي

قالت الإعلامية سناء منصور، في تصريح خاص لوكالةONA، إنها وافقت بشكل مبدئي على تقديم برنامج يحمل عنوانا” حدوته ملتوته” على راديو 90 90.

وأضافت منصور في تصريح خاص لـONA أن فكرة البرنامج موجه للأطفال ويهدف لبث القيم الإيجابية وغرس الأفكار الجديدة والابتعاد عن السلبيات الموجودة في المجتمع، مؤكدة على أن البرنامج مسجل مدته قد تصل إلى 5 دقائق.

وأكدت أن البرنامج سينطلق خلال شهر يناير المقبل في إطار الخريطة البرامجية الجديدة للراديو من تطوير برامج واتفاق مع الفنان سمير صبري، والإعلامي رامي رضوان، والإعلامية مروة صبري و الإذاعي حسام عصام على تقديم برامج جديدة.