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دوره تدريبيه لأمناء الكليات ومديرى الإدارات بجامعه سوهاج

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دوره تدريبيه لأمناء الكليات ومديرى الإدارات بجامعه سوهاج دوره تدريبيه لأمناء الكليات ومديرى الإدارات بجامعه سوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

تنظم الإدارة العامه للتنظيم والإدارة بجامعه سوهاج دوره تدريبيه لأمناء الكليات ومديرى الإدارات من 12 إلي ٢٠ ديسمبر الجارى بمبنى المدرجات بجامعه سوهاج.

 

قال صفا محمود السيد القائم بأعمال رئيس جامعه سوهاج أن هذه الدورة يستفيد منها ٢٥ من أمناء الكليات ومديرى الإدارات، ويعد الهدف منها التعريف بدور المدير فى تدريب وتنميه المرؤوسين وتطوير اساليب طرق العمل والمتغيرات المعاصرة وانعكاساتها على الوظيفه، كما تهتم بالتعريف  بكيفية اتخاذ القرارات الإداريه.

 

وقالت يوسف مسئوله التدريب بالإدارة انه من خلال هذه الدورة يتم التعرف علي الاسلوب العلمى فى اعداد البحوث والتقارير ودور النظم والمعلومات فى دعم العمل الإدارى.


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مصر 365

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