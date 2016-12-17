البلتاجى: دعوت الغندور والشناوى لإلقاء محاضرات على الحكام وليس للتصالح

كتب ـ حاتم رضا

كشف رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام الرئيسية، إنه وجه الدعوة للثنائى جمال الغندور وأحمد الشناوى الخبيرين التحكيميين، لحضور اجتماع الحكام الأخير بمشروع الهدف، من أجل إلقاء محاضرات على قضاة الملاعب للمساهمة فى رفع مستواهم، وليس من أجل الصلح أو إنهاء الخلافات مع أى أطراف أخرى.

قال البلتاجى لـ"اليوم السابع"، إن الغندور والشناوى حرصا على الحضور رغبة منهم فى الارتقاء بمستوى الحكام والمساهمة فى تطوير أدائهم، دون النظر لاعتبارات أخرى، موجها الشكر لهما وموضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المحاضرات من الغندور والشناوى لقضاة الملاعب.

كان البلتاجى دعا رموز التحكيم لحضور اجتماع الحكام بمشروع الهدف الخميس الماضى، وحضر الغندور والشناوى، فيما اعتذر عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة عن الحضور.