اليوم ..عمرو عبد الحميد يركب الحنطور في “حوار القاهرة”



> كتبت – إ نجي لطفي

يناقش الإعلامي عمرو عبدالحميد مقدم برنامج “حوار القاهرة ” المذاع على شاشة سكاي نيوز عربية في الفقرة الأولى من حلقة هذا الأسبوع عن (إعادة الوجه الحضارى للقاهرة.. المهمة الصعبة).

وتستعرض الفقرة جهود محافظة القاهرة لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، ومنها توقيع بروتوكول لإخلاء المحافظة من عربات “الكارو” التى تجرها أحصنة أو حمير، ويجرى عمرو عبدالحميد، مجموعة لقاءات مع أصحاب هذه العربات، وكذلك المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وفى الفقرة الثانية ، يستعرض عمرو عبدالحميد تقريرا خاصا من داخل الهيئة العامة للاستثمار للحديث عن دور (مركز “بداية”.. تمويل متاح وشباب غائب).

وتلقى الفقرة الضوء على مركز بداية لدعم المشروعات الصغيرة التابع لوزارة الاستثمار، والمختص بتمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى لا يعرفه كثيرون.

ويجرى عمرو عبدالحميد، مجموعة لقاءات مع المستفيدين، وكذلك مع الدكتور محمد البيسى، رئيس المركز.