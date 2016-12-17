رئيس البرلمان العربي يهنئ البحرين بالعيد الوطني وذكرى تولي الملك الحكم في البلاد

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني وذكرى توليه مقاليد الحكم في البلاد.

وعبر السلمي عن تقدير الشعب العربي لقيادة الملك الرشيدة على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات هامة على طريق التقدم والتنمية الشاملة وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها الإقليمي والدولي.

وتمنى رئيس البرلمان العربي من المولى عز وجل لجلالة الملك ولمملكة البحرين ولشعبها الشقيق دوام الرفعة والازدهار، ومزيدا من التقدم والرخاء والأمن والأمان.

جاء ذلك من خلال رسالة التهنئة التي توجه بها رئيس البرلمان العربي الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه ورعاه الله ، ملك مملكة البحرين.