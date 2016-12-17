أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قاضي “اقتحام قسم حلوان” يسمح للأطفال بمقابلة ذويهم داخل القفص

Google+ Print
قاضي “اقتحام قسم حلوان” يسمح للأطفال بمقابلة ذويهم داخل القفص قاضي “اقتحام قسم حلوان” يسمح للأطفال بمقابلة ذويهم داخل القفص

أرشيفية

أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة متهمى”اقتحام قسم حلوان”، بتمكين الأطفال الحاضرين بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمقابلة ذويهم المودعين بالقفص الزجاجى.

جاء ذلك بعدما لاحظ رئيس المحكمة وقوف أحد أبناء المتهمين بالقرب من القفص، تزامنًا مع مرافعات الدفاع، ليوجه حرس المحكمة فى لفتة انسانية بالسماح لأبناء المتهمين بمقابلتهم داخل القفص.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا