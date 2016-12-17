قاضي “اقتحام قسم حلوان” يسمح للأطفال بمقابلة ذويهم داخل القفص

أمر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة متهمى”اقتحام قسم حلوان”، بتمكين الأطفال الحاضرين بقاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بمقابلة ذويهم المودعين بالقفص الزجاجى.

جاء ذلك بعدما لاحظ رئيس المحكمة وقوف أحد أبناء المتهمين بالقرب من القفص، تزامنًا مع مرافعات الدفاع، ليوجه حرس المحكمة فى لفتة انسانية بالسماح لأبناء المتهمين بمقابلتهم داخل القفص.

أسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.