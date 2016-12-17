زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني: برلين تهتم كثيرا بالوضع في مصر

أشاد فولكر كاودر زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني بجهود الحكومة المصرية ..مشيرا الى سرعة الإعلان عن المتسببين فى حادث انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية الذى وقع الاسبوع الماضى ، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة بناء وترميم الكنيسة خلال 15 يوما .

وأعرب كاودر في تصريحات صحفية له اليوم خلال تفقده للكنيسة البطرسية بالعباسية عن شعوره بالصدمة عند سماع بنأ التفجير الذي استهدف آمنين يؤدون الصلاة .. مؤكدا ان سرعة القبض علي المتسببين كان له مردود ايجابى .

كما توجه بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لشجبه هذه العملية الإرهابية التي تسيء لكافة الأديان ..و طالب المجتمع الدولى بضرورة تكاتف جميع الجهود وتواصلها والتبرأ من هذا الإرهاب بشكل واضح وصريح ..والعمل من أجل تتبع حركة الأموال الداعمة والممولة للإرهاب حيث لا يمكن لدولة بمفردها أن تقوم بذلك.

وأوضح أن برلين لديها اهتمام كبير بالوضع في مصر و حركة السياحة الوافدة إليها ..مؤكدا استقرار الوضع الأمني فيها ..منبها الى ان دولا عديدة مثل ألمانيا وفرنسا قد شهدت عمليات إرهابية .

وشدد علي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتشجيع الاقتصاد المصري ..و قال “لا تستطيع دولة واحدة أن تقوم بهذا وأننا ندعم مبادرة صندوق النقد الدولي ونحتاج إلي مساندة الدول الأوروبية وغيرها في هذا الشأن”.

ونوه الى ان ألمانيا تساند مصر انطلاقا من اهتمامها بدفع عجلة التنمية فيها في ظل الأوضاع الصعبة التى تمر بها القاهرة ..مؤكدا فى هذا الصدد أن برلين دعمت مصر في حربها ضد الإرهاب والذي اتخذ أشكالا متعددة منها الدعم اللوجستي والتدريب .. و قال “هناك إمكانية لتحسن الوضع”.

وتابع أننا ندرس عودة تجهيز الشرطة المصرية بالمعدات اللازمة لمساعدتهم في مهمتهم ..أن مكافحة الإرهاب تتطلب مشاركة أطراف عديدة وبالتأكيد ألمانيا تحتل موقع الصادرة.

أ ش أ