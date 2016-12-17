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السيسي يجتمع بقيادات الدولة ويوجه بتكثيف التواجد الأمنى بالأماكن العامة

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السيسي يجتمع بقيادات الدولة ويوجه بتكثيف التواجد الأمنى بالأماكن العامة السيسي يجتمع بقيادات الدولة ويوجه بتكثيف التواجد الأمنى بالأماكن العامة

الرئيس عبد الفتاح

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم اجتماعاً مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ووجه بتكثيف التواجد الأمنى بالأماكن العامة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تطرق إلى الحالة الأمنية للبلاد بشكل عام، والإجراءات والاستعدادات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين الأماكن والمنشآت الحيوية خلال موسم الأعياد القادم، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتكثيف التواجد الأمني بالمتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحلي جميع الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع، مسئولين ومواطنين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وإحباط مساعي قوي الإرهاب لزعزعة استقرار الوطن.

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