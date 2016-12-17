أخبار عاجلة

مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
نشأت الديهي: «حالة الطوارئ استمرت 30 عاما في عهد مبارك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

أبو الغيط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة

Google+ Print
أبو الغيط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة أبو الغيط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة

أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية

طلب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية من ممثلة الخاص إلى ليبيا السفير صلاح الدين الجمالي تكثيف الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية؛ لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة والحيلولة دون انزلاقها في دوامة موسعة من الاشتباكات المسلحة.

ووجه أبوالغيط الجمالي بالاستمرار في الجهود التي يقوم بها لحث كافة الأطراف الليبية على التمسك بالعملية السياسية والتوافق، على الخطوات والإجراءات الأساسية المطلوب تنفيذها لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي والذي مر عليه عام كامل منذ التوقيع عليه في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية يوم 17 ديسمبر 2015.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم أن هذا التوجيه جاء خلال لقاء أبوالغيط مع الجمالي خلال زيارته لتونس فى الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وأكد أبوالغيط التزام الجامعة الكامل بدعم كافة الجهود الرامية لتشجيع المصالحة الوطنية ودفع المسار السياسي في ليبيا لتمكينها من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي وإنهاء حالة الانقسام والاستقطاب التي تميز المشهد السياسي الليبي..معربا عن قلقه العميق إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في طرابلس، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تجنب وقوع أية صدامات مسلحة جديدة في منطقة الهلال النفطي الليبي.

وشدد الأمين العام على أهمية توحيد وتنسيق الجهود العربية والإقليمية والدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية بالطرق السلمية والامتناع عن أية تدخلات خارجية في الشئون الداخلية للدولة الليبية والحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

وأشار أبوالغيط إلى أهمية تطوير التعاون والتنسيق الثلاثي الذي تم إطلاقه بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار الترويكا التي تم إنشاؤها بين المنظمات الثلاث لتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ودفع الحوار السياسي وتسهيل تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي.

ومن جانبه .. عرض الجمالي على أبوالغيط محصلة الاتصالات والمشاورات التي أجراها منذ تكليفه بمهمته كممثل خاص للأمين العام إلى ليبيا يوم 10 نوفمبر الماضي..كما عرض لخطة التحرك التي ينوي القيام بها في الفترة المقبلة والتي ستشمل زيارة إلى ليبيا للالتقاء مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا