كاميرون يلتقى ولى عهد أبوظبى ويبحثان التطورات فى مصر وسوريا

لندن أ. ش. أ

استقبل رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد، وذلك لبحث عدد من الموضوعات تصدرها التطورات فى مصر والوضع فى سوريا.

وذكر بيان صادر عن مقر رئاسة الوزراء، أن كاميرون وبن زايد ناقشا الوضع فى مصر واتفقا على أهمية عودة مصر إلى الاستقرار السياسى والإقتصادى وخاصة فى مجال الإصلاح الإقتصادى ومشاركة كافة الأحزاب فى العملية السياسية.

ومضى قائلا "رحب رئيس الوزراء بالتطور الذى تحققه بريطانيا والإمارات العربية المتحدة منذ زيارة رئيس الوزراء إلى الإمارات فى نوفمبر 2012".

وأضاف "بحث الجانبان كذلك عددا من الموضوعات تتعلق بالشراكة فى مجالى الأمن والدفاع وكذلك الاستثمارات الإماراتية فى المملكة المتحدة".

وقال البيان "بالنسبة للوضع فى سوريا، ناقش رئيس الوزراء وولى عهد أبوظبى تعزيز الجهود الساعية للوصول إلى حل دبلوماسى وكذلك الحاجة للجهود الدولية لدعم المعارضة السورية المعتدلة".