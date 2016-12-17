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الليلة.. أمير رمسيس والجارحي وعفاف السيد وأميرة العادلي مع لميس الحديدي في 4+1

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الليلة.. أمير رمسيس والجارحي وعفاف السيد وأميرة العادلي مع لميس الحديدي في 4+1 الليلة.. أمير رمسيس والجارحي وعفاف السيد وأميرة العادلي مع لميس الحديدي في 4+1


> يحل كل من المخرج أمير رمسيس والإعلامي إبراهيم الجارحي والكاتبة عفاف السيد والسياسية أميرة العادلي ضيوفا على برنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة CBC وذلك في فقرة المناظرات الأسبوعية 4 + 1 مساء اليوم السبت في تمام التاسعة مساء.

ويتحاور كل من رمسيس والجارحي والسيد والعادلي مع لميس الحديدي في خمسة موضوعات مثيرة للجدل ليقدمون خمسة آراء مختلفة في هذه الموضوعات.

الحلقة الماضية من البرنامج ناقش في فقرته 4 + 1 عدة موضوعات منها أزمة مصنع هاينز ومنظمات المجتمع المدني وانتقاد الإعلامي مفيد فوزي للشيخ الشعراوي بالإضافة إلى تكرار العمليات الإرهابية ومجانية التعليم الجامعي.

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