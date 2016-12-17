الأناضول: مستشار العاهل السعودى يزور سد النهضة وأديس أبابا تطلب دعم المملكة

كتب أحمد جمعة

ذكرت وكالة الأناضول التركية أن مستشار العاهل السعودى بالديوان الملكى أحمد الخطيب زار سد النهضة الإثيوبى، وذلك خلال تواجده حالياً فى العاصمة أديس أبابا، للوقوف على إمكانية توليد الطاقة المتجددة.

وقال مصدر إثيوبى رافق المسئول السعودى والوفد المرافق للوكالة التركية، إن الخطيب، الذى وصل أديس أبابا أمس الجمعة، زار فى اليوم نفسه سد النهضة، وكان فى استقباله مدير المشروع سمنجاو بقلى.

وأشار مراسل الوكالة إلى أن زيارة مستشار العاهل السعودى لم تكن مدرجة على جدول زيارة الخطيب والوفد المرافق له، وهو أيضاً ما لم ترد بشأنه أية معلومات على وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكر التليفزيون الإثيوبى الرسمى أن مستشار العاهل السعودى التقى رئيس الوزراء هيلى ماريام ديسالين أمس الجمعة، وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين البلدين فى مجال الطاقة.

من جهته، دعا ديسالين السعودية إلى دعم مشروع سد النهضة ماديًا والاستثمار فى إثيوبيا، حسب التلفزيون الإثيوبى.

وأكد رئيس وزراء إثيوبيا رغبة بلاده فى التعاون مع السعودية فى مجالات الطاقة، والطرق، والكهرباء، والزراعة، فضلاً عن التعاون فى مجال السياحة.

بدوره، قال الخطيب، إن "السعودية وإثيوبيا لديهما إمكانيات هائلة ستمكن البلدين من العمل معًا فى تعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما".

وتعد زيارة الخطيب لإثيوبيا الثانية لمسئولين سعوديين خلال أيام، حيث زارها الأسبوع الماضى وزير الزراعة السعودى عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى.