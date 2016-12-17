مصر تسترد مشكاتين أثريتين من الإمارات تمت سرقتهما من مخزن متحف الحضارة

كتب أحمد جمعة

استردت مصر مشكاتين أثريتين تمت سرقتهما من مخزن المتحف القومى للحضارة، حيث قامت وزارة الآثار بالإبلاغ عن سرقتهما ورصدهما أثناء عرضهما للبيع فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت السفارة المصرية فى أبو ظبى ببذل كافة الجهود الممكنة مع السلطات الإماراتية المعنية فى إطار من التعاون والتنسيق الكامل.

وصرحت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية السفير إيمـان الفار أنه فى إطار الجهود المبذولة من وزارتى الخارجية والآثار وبالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية المصرية المعنية، وتم استرداد المشكاتين الأثريتين.

أصدرت السلطات القضائية الإماراتية قرارها بتسليم الجانب المصري المشكاتين الأثريتين (مشكاة السلطان حسن ومشكاة السلحدار) استجابةً لطلب إنابة قضائية تقدمت به السلطات المصرية، حيث أثبت الجانب المصرى سرقة هاتين المشكاتين من مخزن المتحف القومى للحضارة وأنهما مقيدتين بسجلات الآثار المصرية، وأنهما محل تحقيق أمام السلطات المصرية.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن خالص الشكر والتقدير إلى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لاستجابتها لطلب الجانب المصرى باسترداد المشكاتين الأثريتين بعد أن أثبتت مصر أحقيتها في استردادهما.