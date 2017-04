للمرة الأولى.. جوليا روبرتس تدخل عالم التلفزيون

وافقت النجمة العالمية جوليا روبرتس Julia Roberts على بطولة مسلسل تلفزيوني درامي جديد لأول مرة في حياتها الفنية، وهو عمل مقتبس عن رواية المؤلفة الشهيرة ماريا سيمبل تحمل عنوان "Today will be Different".

روبرتس البالغة من العمر 49 عاماً ستجسد شخصية "اليانور فلوود" التي تستيقظ في يوم من الأيام وتقرر التعامل مع الأشياء الصغيرة التي أهملتها في حياتها الفوضوية المزدحمة، إلا أن الاحداث تأخذ منحى غير متوقعاً ومقلقاً وغريباً بعض الشيء.

وقالت الكاتبة سيمبل التي ستقوم بتحويل روايتها الى سيناريو مسلسل تلفزيوني: "أنا سعيدة جداً بأنّ جوليا روبرتس ستؤدي دور إليانور".

وكانت جوليا روبرتس التي شاركت مؤخراً في بطولة فيلم "Money Monster" من اخراج جودي فوستر، الى جانب جورج كلوني George Clooeny، اكتفت حتى الآن بمشاركات محدودة كضيفة في مسلسلات تلفزيونية باستثناء تمثيلها في الفيلم التلفزيوني "The Normal Heart "الذي نال جوائز عدة.

