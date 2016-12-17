تكريم الفنانة مشاعل في البحرين

جدة ـ وحيد جميل

بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، وتحت رعاية الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة تمّ تكريم الفنانة مشاعل من قِبل الدكتور حسن المُلا نائب الرئيس التنفيذي لجامعة "بوليتكنك" البحرين، وأيضاً الدكتور جيفري زبودسكي (المستشار الأكاديمي) وذلك نظير مشاركتها ضمن فعالية "أرض الفردوس والخلود"، التي أقيمت بمناسبة الاحتفالات في اليوم الوطني المجيد لمملكة البحرين.

ومن أجل هذه المناسبة قدمت الفنانة مشاعل لهذه المناسبة أغنية وطنية تتغزل فيها في البحرين، وحملت اسم "ديرة شوق"، وهي من كلمات الشاعرة البحرينية سمر، وألحان محمد الجناحي، وتوزيع يوسف المال.

وقالت مساعل لـ "سيدتي نت" : لا شك أنني سعيدة جدا بمشاركتي أفراح الشعب البحريني في احتفالاته باليوم الوطني المجيد، وكل الخليج هو وطني، ويسعدني المشاركة في أي مناسبة وطنية وإنسانية، وتكريمي بحضور الشيح هاشم آل خليفة هو تكريم للفن قبل التكريم لشخصي، وأبارك لمملكة البحرين العيد والوطني المجيد، وأتمنى لشعب وحكومة البحرين كل قتدّم وازدهار وأمن وأمان وسؤدد"

ديرة شوق وناسها طيبين

يفوح العطر كل شوارعها

حكاية عشق اسمها البحرين

تروي ظما العاشق من بحرها

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فيها اجتمع كل الفخر وكل الزين

على الوفا صار عنوانها لها

ما يختلف في حبها أي اثنين

تأسر قلوب البشر إبسحرها

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نغيب ونرجع لأرضها

يردنا الشوق نشري وصلها

فداها الروح .. فداها العين

مثل الذهب طيبة إبأصلها

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يبقى غلاها فينا ليوم الدين

وبدمنا إسمها نكتبه عالي بسماها

هي دانا محفوظه بين الشرايين

تستاهل البحرين .. نفدي ثراها

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