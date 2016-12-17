لهذه الأسباب اختار بوراك أوزجيفيت وفهرية أفجين عقد خطوبتهما في ألمانيا

أكد الممثل التركي بوراك أوزجيفيت أنّ حبه للممثلة فهرية أفجين لم يبدأ خلال تصويرهما مسلسلهما الرومانسي "طائر الحب" قبل سنوات، وإنما قبل عامين فقط خلال تصويرهما فيلمهما السينمائي "العشق يشبهك" وهو من إنتاج بوراك أوزجيفيت نفسه.

وقال بوراك في تصريحات له إنّ الصداقة القوية بدأت في كواليس مسلسل "طائر الحب"، واستمرت عامين قبل أن تبدأ قصة الحب بينهما.

أما موعد زفاف الحبيبين فسيكون في شهر تموز- يوليو 2017 القادم حسب ما نشرت الصحافة التركية.

وقد قرر بوراك السفر إلى ألمانيا وطلب يد فهرية رسمياً من والديها المقيمين هناك، وقد يرتدي العروسان دبل الخطوبة في ألمانيا في حفل عائلي خاص يقتصر على المقربين منهما فقط.

ومن المقرر أن يمضي الثنائي شهر العسل في إحدى دول الشرق الأقصى، وسيقيمان بشكل دائم في فيلا في منطقة (زكريا كوي) في اسطنبول.

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