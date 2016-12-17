بالصور.. عامل باليومية بالشرقية: ابنى عمر يحتاج 3 عمليات كي يتحرك

الشرقية- فتحية الديب

"عمر ابني الوحيد أول فرحتي، شاء ربنا أن يولد بعيب خلقي بالرجل اليمني، ومنذ ولادته لم أبخل عليه بأي جنيه من عملي باليومية في مهنة النقاشة لكن جميع الأبواب التي طرقتها لم تعطيني أمل في حالة عمر، وجميع الأطباء أجمعوا أن علاجه بدولة إلمانيا، بإجراء عملية واحدة له وتتحسن حالته، وأنا عامل باليومية مش قادر حتي أعالج ابني الوحيد في مصر فى ألمانيا"

وكشف " عادل عبد القادر" عامل باليومية ومقيم مركز الحسينية محافظة الشرقية، وعيناه ممتلئة بالدموع ل" اليوم السابع" معاناته في علاج نجله الوحيد " عمر" ابن الثلاث سنوات، حيث يقول: أعمل بالنقاشة بشكل متقطع، حسب السوق وطلبه، والحمد لله بقدر أكفي مصاريف أسرتي من الطعام والشراب، لكن مرض "عمر" ابني أول فرحتي ووحيدى كسر ضهري ووجعني كل ما أنظر إلي ابني وهو نايم علي السرير عاجز عن الحركة، بموت بالبطيء ومش عارف أعمل حاجة للطفل لأن ما باليد حيلة.

ويضيف الأب، أن" عمر" ولد مصابا بإعاقة برجله اليمني وعندما بلغ التسعة أشهر، أجريت له عملية بمستشفي خاص بالقاهرة، علي نفقتي تكلفت 60 ألف جنيه جمعت المبلغ بمساعدة عدد من أقاربي، وأثناء إجراء العملية انقطع الأكسجين لحظات عن الطفل مما تسبب في إصابته بضعف بخلايا المخ، تسبب في عدم قدرته علي النطق حتي الأن، وركبت له سماعات طبية لكي يتمكن من سمعنا حاليا.

وشدد المواطن عادل عبد القادر على أنه يتابع حالة نجله شهريا مع طبيب متخصص في العظام بمدينة الزقازيق، حيث يحتاج إلي علاج شهري، وأن جميع الأطباء الذين فحصوا حالته، أقروا بأن الطفل يحتاج إلي 3 عمليات بساقه لكي تتحسن حالته ويستطيع الحركة بشكل طبيعي وكل عملية تتكلف 60 ألف جنيه، أو سفره لدولة إلمانيا يتم إجراء عملية واحدة له ويتمكن من الحركة بشكل طبيعي، وشدد على أنه عامل باليومية لا يستطيع توفير هذه المبالغ، فكيف يذهب به إلى ألمانيا.

وناشدت أسرة الطفل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة، بمتابعة حالة الطفل عمر وعلاجه علي نفقة الدولة لكي يتمكن من الحركة ويعيد الأمل أسرته من جديد.