"جنح الدقى" تقضى بحبس شقيق مالك شركة عقارية سنة بتهمة بيع وحدات وهمية

كتب سليم على

قضت محكمة جنح الدقى، اليوم السبت، بالحبس عام وكفالة 1000 جنيه لشقيق مالك شركة "مصر للاستثمار العقارى"، غيابا، بتهمة بيع وحدات سكنية وهمية بقرية النخيل بالإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الدسوقى، وأمانة سر مصطفى رشدى، فى الدعوى رقم ١٦٥٤٣ لسنة ٢٠١٦.

كان عدد من المواطنين تقدموا ببلاغ يتهم حمادة محمود مصطفى إبراهيم، شقيق "باسم" مالك شركة مصر للاستثمار العقارى، بالنصب والاحتيال لإيهامهم ببيع وحدة سكنية لهم من وحدات الشركة التى تمتلكها بقرية النخيل بالإسكندرية كاملة التشطيب، وبعد دفع الأقساط المستحقة عليهم تبين قيام المتهم بالنصب عليهم، فتم إحالته لمحكمة جنح الدقى لمحاكمته.