تجديد حبس أمين شرطة وسوريين بتهمة تزوير تأشيرات

كتبت ندى سليم

جددت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس أمين شرطة بدائرة قسم النزهة، واثنين يحملان الجنسية السورية، 15 يوماعلى ذمة التحقيق، بتهمة التزوير .

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أمين شرطة اثناء تزويره عشرات التأشيرات لصالح عدد من السيدات السوريات ليتمكن من دخول البلاد، وذلك مقابل مبالغ مالية بلغت 1200 دولار للتأشيرة الواحدة.

وكانت التحقيقات أسفرت عن قيام المتهم الأول بمعاونة آخرين بتزوير عدد من التأشيرات للسماح للسوريات الدخول إلى البلاد، حيث تم ضبط التأشيرات وفحصها، وأمرت النيابة بالاستماع إلى التسجيلات التى ضبطت للمتهم من قبل الأجهزة الأمنية وتفريغها وعرضها على لجنة من خبراء الصوت.

يذكر أن النيابة أمرت بصرف سيدتين تحملان الجنسية السورية من النيابة بعد السماع لشهادتهم فى الواقعة.