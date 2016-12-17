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حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش وبندقية خرطوش بالقليوبية

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حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش وبندقية خرطوش بالقليوبية حبس مسجلين خطر ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش وبندقية خرطوش بالقليوبية

>القليوبية – محمد قاسم

أمرت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار حسن والي رئيس النيابة بحبس عاطلين مسجلين خطر، 4 أيام علي ذمة التحقيق بعد ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وبندقية خرطوش في مدينة بنها.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية بوصول معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بنها برئاسة المقدم محمد درويش بقيام "رمضان .م.ع" وشهرته " الأسطي" 31 سنة عاطل السابق اتهامه فى 8 قضايا "مخدرات – سرقة – حريق"، و "إبراهيم .ا.ا" وشهرته "  حجر" - 49 سنة - " عاطل السابق اتهامه في قضية مخدرات بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

 تم استئذان النيابة العامة لضبطهما وفي أحد الأكمنة تم القبض عليهما وعثر رجال المباحث بحوزتهما علي سلاح ناري بندقية خرطوش شوت جن تحمل و4 طلقات من ذات العيار و 250جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي 480 جنية و2 هاتف محمول.

 

 وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية تجارتهما والمبلغ المالي حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما

 

 تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 32519 جنايات مركز بنها لسنة 2016 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية

 

 


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