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القبض على عامل اثناء ممارسة الرذيلة مع ساقطة بالمنيا

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القبض على عامل اثناء ممارسة الرذيلة مع ساقطة بالمنيا القبض على عامل اثناء ممارسة الرذيلة مع ساقطة بالمنيا

>المنيا - حسن عبد الغفار

القت مباحث الآداب بالمنيا، القبض علي عامل يمارس الرذيله مع فتاه، في عشه من البوص، كائنة على حافة ترعة الإبراهيمية، بالقرب من مزلقان الحبشي.

وتلقي اللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط مباحث الآداب، بإعتياد "حسين .ع" 26سنة عامل مقيم بعزبة ماقوسة ببندر المنيا، بإستقطاب النسوة الساقطات، داخل عشه من البوص بالقرب من مزلقان الحبشي وممارسة الرذيلة معهن

شكل العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمود سعداوي رئيس مباحث الآداب، ومعاونة النقيب محمد ناجي حيث تم ضبط المذكور أثناء ممارسته الجنس مع ساقطة تدعي" ف ا 25سنة" بدون عمل مقيمة بمركز سمالوط، وذلك بإحدي العشش الكائنة علي الضفة الغربية للترعة المجاورة لمزلقان الحبشي، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16 أحوال قسم المنيا.

 


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