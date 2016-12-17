إحالة معارضة ممدوح عباس على حكم حبسه لدائرة العجوزة

كتب سليم على

أحالت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وأمانة سر مصطفى رشدى، نظر المعارضة المقدمة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، على حكم حبسه 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد، لدائرة الخامسة جنح العجوزة، وتحديد جلسة 26 ديسمبر لنظرها.

كان محامى ممدوح عباس طلب فى الجلسات الماضية رد المحكمة فى الدعوى رقم 2073 لسنة 2016، فأمرت المحكمة الجلسة الماضية بإحالتها لرئيس المحكمة لشأنها، والتى احالتها للدائرة الخامسة جنح العجوزة.

كانت محكمة جنح الدقى، قضت فى وقت سابق بالحبس 3 سنوات ضد ممدوح محمد فتحى عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، لاتهامه بإصدار شيكات دون رصيد لصالح نادى الجونة الرياضى.