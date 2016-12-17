التحقيق مع 3 أشخاص ببني سويف للاشتباه في وضعهم عبوة ناسفة أسفل مدرعة للشرطة

المراسل – محمد شعبان

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف القبض علي 3 أشخاص مشتبه في تورطهم بزرع عبوة ناسفة اسفل مدرعة تامين للشرطة بقرية الميمون مركز الواسطي شمال بني سويف.

وقال مصدر أمني أن المباحث الجنائية ألقت القبض علي 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بزرع عبوة ناسفة لمدرعة شرطة بقرية الميمون صباح الجمعة ، ويتم التحقيق معهم بجانب سماع أقوال مايقرب من 10 أشخاص من اهالي القرية.

وكانت شهدت صباح الجمعة قرية الميمون بمركز الواسطي إنفجار عبوتين ناسفتين زرعها مجهولون أثناء مرور مدرعة تابعة لقوات الشرطة بالطريق الترابي جانب شريط السكة الحديد دون وقوع إصابات.