لجنة من مشيخة الازهر لبحث حالات مستحقى الزكاة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل الشيخ جمال حبيب محمد مدير عام منطقة جنوب سيناء الازهرية اليوم السبت، لجنة باحثين من مشيخة الأزهر الشريف لإجراء وعمل أبحاث ميدانية على مستحقى الزكاة بمحافظة جنوب سيناء وهم مؤمن محمود عبد العال ، السيد محمد فراج ، احمد مصطفى محمود ، حسن احمد خليفة ، مصطفى شعبان.

ومن جانبه قال جمال حبيب إن الزيارة تأتى بتكليف إدارة رعاية الطلاب من قبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ببحث حالات الأهالى بجنوب سيناء وتكلف الأخصائيين الاجتماعيين بعمل أبحاث ميدانية وتم رفع الأسماء لمشيخة الأزهر.

وأضاف أن اللجنة ستقوم ببحث ميدانى فى كافة مدن المحافظة ويرافقهم خلال جولاتهم داخل جنوب سيناء طارق محمود سيف مدير رعاية الطلاب وخالد زكريا مسئول المساعدات وعبد السميع نورا وكيل المنطقة بجنوب سيناء.

لجنة من مشيخة الازهر