وزير داخلية بولندا: المعارضة تحاول الاستيلاء على السلطة بصورة غير مشروعة

اتهم وزير الداخلية البولندي ماريوش بلازاك أحزاب المعارضة يوم السبت بمحاولة الاستيلاء على السلطة بصورة غير شرعية فيما احتل نواب في البرلمان قاعته العامة لليوم الثاني في أكبر أزمة سياسية تشهدها البلاد في سنوات.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت أنهت الشرطة بالقوة إغلاقا لمخارج مبنى البرلمان في وسط العاصمة وارسو نفذه محتجون قالوا إن النواب التابعين للحزب الحاكم انتهكوا الدستور من خلال تمرير قانون ميزانية 2017 يوم الجمعة بصورة غير شرعية.

وبحسب رويترزقال متحدث باسم حزب المنتدى المدني وهو أكبر تجمع للمعارضة في البرلمان إن ما يتراوح بين 20 و30 نائبا في الحزب يتناوبون على تنفيذ اعتصام داخل القاعة الرئيسية للبرلمان.

وقال يان جرابيتس لرويترز “كل النواب من المنتدى المدني داخل سيم” وهو الاسم المعروف لمجلس النواب البولندي.

وقال مراسل لرويترز إن نحو 30 متظاهرا لا يزالون أمام مبنى البرلمان.