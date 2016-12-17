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التموين: طرح مشروعات جديدة للمستتثمرين فى 13 محافظة بنظام حق الانتفاع

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التموين: طرح مشروعات جديدة للمستتثمرين فى 13 محافظة بنظام حق الانتفاع التموين: طرح مشروعات جديدة للمستتثمرين فى 13 محافظة بنظام حق الانتفاع

وزير والتجارة الداخلية – أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه سيتم الشهر القادم طرح مشروعات جديدة علي المستثمرين المصريين و العرب و الاجانب لأنشاء مشروعات في مناطق الصعيد و مدن القناه و الدلتا في اطار المرحلة الثانية التي يتم تنفيذها لتطوير التجارة الداخلية و انشاء منافذ و مناطق تجارية و مشروعات لوجيستية متطورة لتوفير السلع للمواطنين باسعار مخفضة للتيسير علي المواطنين و خاصة محدودي الدخل كما تهدف المشروعات الي الاستفادة من امكانيات المحافظات و توفير فرص عمل جديدة للشباب بها و زيادة معدلات الانتاج المحلي و الحد من الاستيراد و انتهي جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التاموين و التجارة الداخلية من حصر مساحات الأراضي و تحديد الأماكن التي سيتم إقامة المشروعات عليها بالتنسيق بين الجهاز و المحافظات حيث يتم يتم إعداد كراسات الشروط لطرح المشروعات على المستثمرين في مزايدات عالمية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح بإقامة مشروعات غذائية عملاقة لتوفير احتياجات المواطنين و الحد من الاستيراد.

وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية ، فى بيان اليوم ، أنه سيتم تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع القطاع الخاص بنظام حق الإنتفاع لمدة تصل الي 75 عاما ،و سيتم تنفيذ المشروعات خلال مدد تتراوح بين ١٨ شهرا و ٤٨ شهرا طبقا لكراسة الشروط علي أن يقوم جهاز تنمية التجارة بمتابعة كاملة لكافة مراحل التأسيس و الإنشاء و طوال مدة عمل المشروعات و التأكد من الإلتزام بالقواعد و الإشتراطات بما يضمن الإلتزام بأسعار محددة للسلع و الخدمات التي يتم تقديمها.

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