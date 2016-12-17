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موسكو تتهم رئيس الاتحاد الأوروبى بـ"التضليل" عبر تصريحاته حول مساعدات حلب

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موسكو تتهم رئيس الاتحاد الأوروبى بـ"التضليل" عبر تصريحاته حول مساعدات حلب موسكو تتهم رئيس الاتحاد الأوروبى بـ"التضليل" عبر تصريحاته حول مساعدات حلب

>موسكو (أ ش أ)

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم السبت، رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك بالتضليل الممنهج، تعليقا على إعلانه بأن الاتحاد الأوروبى هو أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية لمدينة حلب السورية.

وأكدت زاخاروفا، تدوينة نشرت على صفحتها موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أوردته قناة ( روسيا اليوم )، أن الهدف من هذه التصريحات تضليل المجتمع الأوروبى حول ما يحدث فى سوريا.

وأضافت أن الممرات الإنسانية فى حلب كانت ولا تزال مفتوحة وتجرى عبرها عمليات الإجلاء وإيصال المساعدات إلى المتضررين، مشيرة إلى أن موسكو بالذات تقدم على مدى سنوات مساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة داخل سوريا، لا سيما مدينة حلب.

وشددت زاخاروفا على أن الطرف الروسى يرحب بانضمام الأمم المتحدة ويحث أيضا فريق المبعوث الأممى الخاص ستيفان دى ميستورا للعمل المشترك لتحسين الأوضاع فى سوريا.

ودعت المتحدثة زملاءها فى الاتحاد الأوروبى إلى متابعة الأوضاع فى حلب مباشرة عبر موقع وزارة الدفاع الروسية، مضيفة أنه تم زيادة عدد الكاميرات فى نقاط المراقبة.

 


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