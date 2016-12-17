الجيش السورى يصد هجوما لتنظيم داعش على قاعدة جوية بالقرب من تدمر

كتب أحمد جمعة

صد الجيش السورى هجوما شرسا نظمه مسلحو تنظيم داعش الإرهابى على القاعدة الجوية "T-4" الواقعة على بعد 90 كيلومترا من مدينة تدمر التى عاد وسيطر عليها التنظيم منذ فترة قريبة.

ونقلت وسائل إعلام روسية اليوم السبت، عن مصادر قولها إن الهجوم الذى شنه داعش على القاعدة الجوية كان من محور الجنوب الغربى، وإن مسلحى التنظيم تراجعوا بعد أن واجهوا مقاومة شرسة.

وذكرت المصادر ذاتها أن القاعدة الجوية "T-4" تتعرض باستمرار لقصف بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية من عدة اتجاهات، وأن المسلحين لم يعد يفصلهم عن القاعدة من محور الجنوب الغربى سوى حوالى 4 كيلومترات، ما يشكل تهديدا لأمنها.

ويعتبر المطار "T-4" المعقل الرئيسى وخط الدفاع الأول للجيش السورى الواقع فى الطريق إلى حمص من جهة مدينة تدمر الأثرية.