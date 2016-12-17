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منظمة الهجرة الدولية: مصرع 7189 شخصًا خلال الهجرة غير الشرعية فى 2016

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منظمة الهجرة الدولية: مصرع 7189 شخصًا خلال الهجرة غير الشرعية فى 2016 منظمة الهجرة الدولية: مصرع 7189 شخصًا خلال الهجرة غير الشرعية فى 2016

هجرة غير شرعية

قال تقرير صادر عن منظمة الهجرة الدولية، إن 7189 مهاجر غير شرعي ولاجئ قتلوا فى 2016، مشيرة إلى أن أكثر من نصفهم لقوا حتفهم فى البحر المتوسط.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، بحسب تقرير المنظمة الدولية الصادر، أمس الجمعة، أن أعداد المهاجرين الذين إما قتلوا أو أختفوا هذا العام تتجاوز الأعوام الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن 7189 من المهاجرين واللاجئين لقوا حتفهم خلال عام 2016، حيث لقى 4812 شخصًا حتفهم غرفًا فى البحر المتوسط، فى خضم أكبر أزمة هجرة إلى أوروبا منذ عام 1945.

وتدفق ما يقرب من 1.5 مليون مهاجر غير شرعى إلى أوروبا خلال العامين الماضيين، حيث أتى معظمهم من المناطق التى مزقتها الحرب فى أفريقيا والشرق الأوسط، موضحا التقرير أن الطرق عبر البحر المتوسط هى الأكثر خطورة بشكل خاص، بحسب تحذير التقرير.

وتوقع التقرير زيادة أعداد المهاجرين الذين يلقون حتفهم قبل نهاية العام الجارى، وبحسب محللون فإن الغالبية العظمى من الوفيات وقعت فى البحر المتوسط حيث غرق المهاجرين القادمين من سواحل ليبيا إلى الجزر الإيطالية.

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