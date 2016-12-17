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إحالةدعوى اتحاد الكرة ضد شركة «القاهرة للصوتيات والمرئيات» للجنة ثلاثية

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إحالةدعوى اتحاد الكرة ضد شركة «القاهرة للصوتيات والمرئيات» للجنة ثلاثية إحالةدعوى اتحاد الكرة ضد شركة «القاهرة للصوتيات والمرئيات» للجنة ثلاثية

مقر الاتحاد المصري لكرة القدم

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، إحالة دعوى الاتحاد المصري لكرة القدم التي يطالب فيها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات بدفع تعويض قدره 150 ألف دولار عن إذاعة مباراة وملاوي 2009 للجنة ثلاثية.

وقالت الدعوى، إنه بموجب عقد محرر بين اتحاد الكرة والشركة بشأن أعمال التسويق الإعلاني والتلفزيوني في المباريات الرسمية والودية في الداخل والخارج على أن تدفع الشركة 150 ألف دولار لكل مباراة متفق عليها حتى نهائيات كأس العالم 2010.

أشارت عريضة الدعوى إلى أن الشركة المدعى عليها لم تتسدد مستحقات مباراة منتخب مصر مع نظيره منتخب ملاوي والتي أقيمت في شهر ديسمبر من عام 2009.

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