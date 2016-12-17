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شرطة بلجيكا تعتقل 10 قاصرين خططوا لهجمات إرهابية خلال عيد الميلاد

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شرطة بلجيكا تعتقل 10 قاصرين خططوا لهجمات إرهابية خلال عيد الميلاد شرطة بلجيكا تعتقل 10 قاصرين خططوا لهجمات إرهابية خلال عيد الميلاد

>كتب أحمد علوى

أعلنت الشرطة الفيدرالية البلجيكية، اليوم السبت، أنه تم اعتقال 10 أشخاص قاصرين، كانوا يخططون لهجمات إرهابية خلال فعاليات عيد الميلاد فى البلاد.

 

ونقلت صحيفة "7 سور7" البلجيكية عن مكتب المدعى العام، أن الشباب القاصرين تم تجنيدهم من قبل منظمات إرهابية لشن هجمات إرهابية على الأراضى البلجيكية.

 

وأشار مكتب المدعى العام إلى أن الفتيان تلقوا أوامر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وتم تزويدهم بمعلومات عن كيفية القتل وإعداد قنابل يدوية.

 

يشار إلى أن صحيفة "دير شبيجل"، قالت الجمعة الماضى، أن طفلا بعمر لا يتجاوز 12 عاماً، حاول أن يفجر نفسه فى سوق عيد الميلاد، لكن لحسن الحظ لم يستطع أن يفعل ذلك بسبب عطل فى الصاعق.

 


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